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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Києві обрали запобіжний захід для адвоката у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 4,5 мільйони гривень. За даними слідства, група зловмисників допомагала чоловікам призовного віку оформлювати підроблені документи для переправлення за кордон.

Підроблювали документи про наявність інвалідності у чоловіків або їх родичів, які потребують догляду. Це, зокрема, довідки, виписки, висновки та багато іншого. Свої послуги зловмисники рекламували й наживо, і в соцмережах. Підроблені документи коштували клієнтам 7 тисяч доларів. Гроші перераховувались на криптогаманці, а "товар" надсилали поштою.

Організатором видають жителя Дніпра, якому у 2023 році Радою адвокатів Запорізької області видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Припускають, що саме він здійснював загальне керівництво та координацію інших учасників організованої групи, контролював надходження коштів від злочинної діяльності та розподіляв їх між учасниками, орендував офіс у місті Дніпро.

За матеріалами справи, зловмисники заробили таким чином щонайменше 420 тисяч доларів США. У гривневому еквіваленті це буде понад 17 мільйонів.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили ще один бізнес на військовозобов'язаних. Чоловік за 7 тисяч доларів пропонував допомогу у втечі за кордон.