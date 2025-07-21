В центре Киева перекроют улицы: что известно

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня в столице временно перекроют движение транспорта. Киев посетят иностранные делегации

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает RegioNews.

Водителей просят учесть соответствующую информацию при перемещении по столице.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.