В центре Киева перекроют улицы: что известно
Сегодня в столице временно перекроют движение транспорта. Киев посетят иностранные делегации
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает RegioNews.
Водителей просят учесть соответствующую информацию при перемещении по столице.
"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды в Киеве затопило площадь Галицкую в направлении проспекта Берестейского. Движение транспорта было затруднено.
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