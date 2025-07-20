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В ночь на 20 июля российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Украины

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

Враг выпустил 57 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных моделей с направлений Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Под обстрел попали несколько регионов, в частности Запорожье, Сумская, Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области. Часть дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны, остальные - нейтрализовали с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По информации командования, по состоянию на 09:00 защитники неба уничтожили 18 вражеских БпЛА, еще 7 были потеряны с радаров или подавлены средствами РЭБ.

Всего зафиксировано 32 попадания по десяти объектам на территории страны. В шести случаях обломки сбитых дронов упали на землю, вызвав локальные угрозы.

Напомним, массированная атака БпЛА по Одессе: обнародовано фото разрушений.