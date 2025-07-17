Фото: Нацполиция

В столице задержали мужчину, который регулярно угрожал отцу. Однажды злоумышленник также избил соседа и поджег ему дверь

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

52-летний житель Киева систематически оскорблял своего 75-летнего отца. Он приходил в его дом в Деснянском районе, требовал деньги и угрожал расправой.

Правоохранители привлекали его к административной ответственности и по решению суда он должен был пройти коррекционную программу, а также ему было запрещено приближаться к месту жительства потерпевшего ближе 100 метров.

Однако мужчина не выполнял требования суда. Также раньше во время конфликта он напал на своего соседа, избил его и поджег дверь.

Напомним, ранее в Харькове мужчина совершал домашнее насилие над своей бывшей женой. От суда он получил обязательство пройти программу для обидчиков. Однако он так этого и не сделал и получил подозрение.