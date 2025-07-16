Фото: Нацполиция

В Харькове получил подозрение мужчина, ранее совершавший домашнее насилие. Однако он проигнорировал решение суда

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина неоднократно совершал домашнее насилие в отношении своей бывшей жены. Суд признал его виновным и обязал пройти специализированную программу для обидчиков. Однако нарушитель не стал этого делать.

Теперь ему объявили о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 390-1 УК (Невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков).

Напомним, ранее в Полтавской области задержали мужчину, который регулярно издевался над своей матерью. Однажды он жестоко избил ее на остановке общественного транспорта. Теперь его отправили за решетку.