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16 июля 2025, 22:25

В Харьковской области накажут неисправившегося обидчика: мужчине объявили о подозрении

16 июля 2025, 22:25
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Фото: Нацполиция
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В Харькове получил подозрение мужчина, ранее совершавший домашнее насилие. Однако он проигнорировал решение суда

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина неоднократно совершал домашнее насилие в отношении своей бывшей жены. Суд признал его виновным и обязал пройти специализированную программу для обидчиков. Однако нарушитель не стал этого делать.

Теперь ему объявили о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 390-1 УК (Невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков).

Напомним, ранее в Полтавской области задержали мужчину, который регулярно издевался над своей матерью. Однажды он жестоко избил ее на остановке общественного транспорта. Теперь его отправили за решетку.

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