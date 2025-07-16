Стало известно, кто причастен к убийству полковника СБУ Ивана Воронича
Ответственность за убийство взяла экстремистская организация с корнями в США
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Guardian.
Речь идет об украинском крыле правоэкстремистской организации Base, основанной в США.
В организации заявили о своей причастности к убийству Воронича в Telegram-канале.
"Убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит", — говорится в сообщении.
The Base — неонацистская, радикальная группа, выступающая за превосходство белой расы.
Напомним, 10 июля в Киеве был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.
В Киеве руководителя театра оперетты обвиняют в переплате 500 тыс грн за сценическое оборудованиеВсе новости »
16 июля 2025, 15:17В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
16 июля 2025, 11:30В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
15 июля 2025, 09:42
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Подозрительный сверток на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом
16 июля 2025, 17:09"Если не стреляет - удивительно": как живут жители прифронтовой Преображенки на Запорожье
16 июля 2025, 16:57Священники Тернопольщины призвали отказаться от популярной детской игрушки
16 июля 2025, 16:44В столичном метро станции "Лесная" и "Черниговская" временно прекратили свою работу: причина
16 июля 2025, 16:34На Буковине сообщили о подозрении 10 чиновникам из-за растраты 10 млн грн
16 июля 2025, 16:10В Одесской области разыскивают 13-летнюю девушку
16 июля 2025, 16:03Ушел отдохнуть и не вернулся: на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины
16 июля 2025, 15:53Использовал женщину с инвалидностью ради денег: мужчина на Прикарпатье устроил схему переправки "уклонистов"
16 июля 2025, 15:44На Волыни пограничники обнаружили наркотики у 41-летней женщины
16 июля 2025, 15:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время