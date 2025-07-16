Стало известно, кто причастен к убийству полковника СБУ Ивана Воронича

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Ответственность за убийство взяла экстремистская организация с корнями в США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Guardian.

Речь идет об украинском крыле правоэкстремистской организации Base, основанной в США.

В организации заявили о своей причастности к убийству Воронича в Telegram-канале.

"Убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит", — говорится в сообщении.

The Base — неонацистская, радикальная группа, выступающая за превосходство белой расы.

Напомним, 10 июля в Киеве был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.