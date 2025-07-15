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15 июля 2025, 17:47

В Самаре потратят более 3 миллионов на новый скейт-парк

15 июля 2025, 17:47
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Иллюстративное фото
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В Днепропетровской области собираются построить современный скейт-парк. Стало известно, сколько средств будет направлено на это

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Самар планируют построить новый современный скейт-парк. Ожидается, что он будет находиться в городском парке имени Сучкова. Заказчиком выступает коммунальное предприятие "Благоустройство города" Самаровского городского совета.

В объем работ входит устройство 71 кубического метра бетонной подготовки, а также 105 кубометров плоских фундаментных железобетонных плит. Завершить работу хотят уже к сентябрю этого года.

При этом ожидаемая стоимость работ 3523534 гривен.

Напомним, ранее в Киеве упразднили тендер на 160 миллионов гривен. В столице на эти деньги хотели "отремонтировать" крематорий. Однако правоохранители во время мониторинга публичных закупок обнаружили нарушения.

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