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Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Во второй половине дня 16 июля на столичной красной ветке метро временно приостановили работу двух станций - "Лесной" и "Черниговской". Причиной стал очаг возгорания недалеко от путей, где занялся сухостой.

Информация о пожарной опасности появилась около 16.00 в местных Телеграмм-каналах. Очевидцы сообщали о дыме у путей метрополитена. На место выехали спасатели. Службы быстро локализовали пожар, не допустив его распространения на инфраструктуру подземки.

Менее чем через 10 минут после инцидента движение поездов на красной линии было полностью восстановлено. Обе станции работают в обычном режиме - на вход и выход пассажиров.

Специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, в Житомирской области масштабный пожар чуть не оставил людей без крова.