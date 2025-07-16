14:19  16 июля
В Николаеве расследуют избиение военнообязанного сотрудниками РТЦК
11:30  16 июля
В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 16:34

В столичном метро станции "Лесная" и "Черниговская" временно прекратили свою работу: причина

16 июля 2025, 16:34
Читайте також українською мовою
фото: скриншот из видео/Реальный Киев
Читайте також
українською мовою

Из-за возгорания сухостоя вблизи путей в Киеве приостановили работу двух станций красной ветки метро

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Во второй половине дня 16 июля на столичной красной ветке метро временно приостановили работу двух станций - "Лесной" и "Черниговской". Причиной стал очаг возгорания недалеко от путей, где занялся сухостой.

Информация о пожарной опасности появилась около 16.00 в местных Телеграмм-каналах. Очевидцы сообщали о дыме у путей метрополитена. На место выехали спасатели. Службы быстро локализовали пожар, не допустив его распространения на инфраструктуру подземки.

Менее чем через 10 минут после инцидента движение поездов на красной линии было полностью восстановлено. Обе станции работают в обычном режиме - на вход и выход пассажиров.

Специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, в Житомирской области масштабный пожар чуть не оставил людей без крова.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро пожар Киев станция движение транспорта
Стало известно, кто причастен к убийству полковника СБУ Ивана Воронича
16 июля 2025, 16:14
В Киеве руководителя театра оперетты обвиняют в переплате 500 тыс грн за сценическое оборудование
16 июля 2025, 15:17
Оккупанты уничтожают урожай в Донецкой области: уже сгорело более 170 гектаров пшеницы
16 июля 2025, 12:05
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Подозрительный сверток на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом
16 июля 2025, 17:09
"Если не стреляет - удивительно": как живут жители прифронтовой Преображенки на Запорожье
16 июля 2025, 16:57
Священники Тернопольщины призвали отказаться от популярной детской игрушки
16 июля 2025, 16:44
Стало известно, кто причастен к убийству полковника СБУ Ивана Воронича
16 июля 2025, 16:14
На Буковине сообщили о подозрении 10 чиновникам из-за растраты 10 млн грн
16 июля 2025, 16:10
В Одесской области разыскивают 13-летнюю девушку
16 июля 2025, 16:03
Ушел отдохнуть и не вернулся: на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины
16 июля 2025, 15:53
Использовал женщину с инвалидностью ради денег: мужчина на Прикарпатье устроил схему переправки "уклонистов"
16 июля 2025, 15:44
На Волыни пограничники обнаружили наркотики у 41-летней женщины
16 июля 2025, 15:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »