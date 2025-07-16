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16 липня 2025, 17:49

Посадовицю "Київтелесервісу" підозрюють у переплаті 50 млн грн за мережеве обладнання

16 липня 2025, 17:49
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фото: ілюстративне
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У столиці повідомили про підозру начальниці одного з відділів СКП "Київтелесервіс"

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Її підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для потреб комунального підприємства.

За версією слідства, у 2023 році "Київтелесервіс", який підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, уклав контракт з приватною компанією на постачання та налаштування інтернет-обладнання. Загальна вартість угоди склала 172 мільйони гривень. Утім, тендерний комітет, який очолювала підозрювана, не провів належної перевірки цін на ринку. Через це місто переплатило понад 50 мільйонів гривень.

Правоохоронці кваліфікували дії посадовиці за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Наразі у справі триває досудове розслідування. Його здійснюють слідчі Дарницького управління поліції.

Раніше повідомлялося, у Самарі витратять понад 3 мільйони на новий скейт-парк.

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