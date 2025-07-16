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16 июля 2025, 15:17

В Киеве руководителя театра оперетты обвиняют в переплате 500 тыс грн за сценическое оборудование

16 июля 2025, 15:17
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фото: иллюстративный
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Чиновницу столичного театра обвиняют в злоупотреблении, что повлекло за собой финансовый ущерб для государственного учреждения

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Regionews.

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт относительно заместителя генерального директора Киевского национального академического театра оперетты. Чиновницу обвиняют в служебной халатности при закупке сценического оборудования.

Следствие установило, что она согласовала приобретение генераторов дыма и тумана по ценам, значительно превышающим рыночные. Согласно выводам экспертизы, в результате этой закупки государственное учреждение понесло убытки более чем на 500 тысяч гривен.

Действия обвиняемой квалифицированы по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - речь идет о служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям. Кроме того, прокуратура в интересах государства подала гражданский иск на сумму нанесенного ущерба.

Досудебное расследование по делу проводили следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, отменен тендер на 160 млн грн: в Киеве хотели "отремонтировать" крематорий по завышенной цене.

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