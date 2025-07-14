В Киевской области из водоема достали тело неизвестного мужчины
В прошлую субботу, 12 июля, в водоеме в поселке Дружня Бучанского района утонул человек. Личность утопленника устанавливают правоохранители
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
Чрезвычайники обнаружили в воде утопленника.
"Спасатели извлекли из водоема тело мужского пола, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в дендропарке в Белой Церкви Киевской области было обнаружено тело человека.
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