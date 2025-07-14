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14 июля 2025, 10:55

В Киевской области из водоема достали тело неизвестного мужчины

14 июля 2025, 10:55
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фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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В прошлую субботу, 12 июля, в водоеме в поселке Дружня Бучанского района утонул человек. Личность утопленника устанавливают правоохранители

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Чрезвычайники обнаружили в воде утопленника.

"Спасатели извлекли из водоема тело мужского пола, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в дендропарке в Белой Церкви Киевской области было обнаружено тело человека.

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