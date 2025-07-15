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15 липня 2025, 16:04

Суддя-спікер Марина Барсук закликає долучатися до добрих ініціатив: як у суді відзначили День захисту дітей та річницю створення господарських судів

15 липня 2025, 16:04
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фото: прес-служба ПАГС
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У Північному апеляційному господарському суді цьогорічне відзначення Дня захисту дітей та річниці створення господарських судів відбулося неформально: з турботою, теплом і щирими емоціями

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба ПАГС.

Судді провели цей день разом із дітьми, заради яких і твориться майбутнє.
Святкову програму склали яскрава циркова вистава, пікнік на природі, спілкування, сміх і безліч щасливих моментів. Навіть дощ цього дня не завадив доброму настрою, а навпаки став частиною особливої атмосфери щирості та єдності.

"Майбутнє України в дитячих мріях, у щасливих очах і у довірі до світу. Наш обов’язок - створити для дітей простір, де вони зростатимуть сильними, гідними й справжніми українцями", - зазначає суддя-спікер ПАГС Барсук Марина.

Вона наголошує, що важливо не лише говорити про турботу, а й проявляти її конкретними діями. Тому закликає долучатися до добрих ініціатив всім громадам, бізнесам та організаціям. Дарувати дітям увагу, підтримку, радість і любов, створювати традиції, які формують довіру до світу й надихають.

"Добро, зроблене від щирого серця, має силу змінювати світ. І ми це бачимо, коли дитячі посмішки відповідають на найпростішу турботу", - підкреслюють в суді.

Як це було дивіться нижче :

Авторкою ініціативи виступила суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук.

Раніше Марина Барсук розповіла, як реформується судова система в Україні.

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