Как реформируется судебная система в Украине: Марина Барсук рассказала об изменениях

Судебная власть в Украине демонстрирует способность изменяться даже в самых сложных условиях. Об этом рассказала судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в материале для Украинской правды "Трансформация судебной системы".

Как отмечает судья, сегодня на судебную власть возложена не только огромная профессиональная нагрузка, но и серьезный уровень публичного контроля. По ее словам, это стимулирует систему быть более открытой, подотчетной и эффективной.

"Каждый принятый нами документ формирует уровень доверия к суду, а мы, судьи, предпринимаем все возможные действия для открытости, доступности обществу и формирования уверенности в том, что суды Украины надлежащим образом обеспечивают справедливость и защиту нарушенных прав", – отмечает в своем материале судья Барсук.

В статье проанализирована статистика, которая иллюстрирует результативность антикоррупционной политики в судебной системе. По официальным данным НАБУ, за 2024 год подозрения получили:



• 10 народных депутатов из 401;

• 4 представителя правительства из 150;

• 5 судей из 4999.

Также в материале "Трансформация судебной системы" приведена таблица процентного соотношения количества судей к количеству подозрений.

Это свидетельствует о самом низком проценте подозрений именно в судебной ветви власти – от 0,85 до 0,1 %, по сравнению с другими секторами.

По словам Марины Барсук, с 2010 года судебная система Украины пережила несколько важных волн реформ, и были созданы антикоррупционные органы, которые мониторят деятельность судей. В результате суды стали более открытыми, проводятся трансляции заседаний, существует публичный доступ к решениям и ведется коммуникация с гражданами.

Судья подчеркивает, что доверие к судам не появляется мгновенно. Оно выстраивается через стабильность, ежедневную работу и открытость к диалогу. Именно такой подход, по ее мнению, позволяет говорить не только об отдельных проблемах, но и о реальных успехах судебной ветви власти.