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15 июля 2025, 13:30

Снялся в шоу – потерял должность: прокурора из Киева уволили из-за "Супермамы"

15 июля 2025, 13:30
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фото: из открытых источников
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила 41-летнего заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева из-за разоблачения в декларационных нарушениях

Об этом сообщает "Следствие. Инфо", передает RegioNews.

Причиной стало участие его нынешней и бывшей жен в телешоу "Супермама", где они рассказали о незадекларированных расходах, имуществе и стиле жизни.

Речь идет об аренде элитного дома в Буче стоимостью около 3 тысяч долларов в месяц, который, по словам нынешней жены Анны Малеевой, снимает их семья. В своей декларации прокурор эти расходы не указал.

Также Малеева рассказала, что рожала дочь в США, а расходы на роды якобы возместило правительство США.

Бывшая жена прокурора Татьяна, также участвовавшая в шоу, сообщила, что Малеев оплачивает аренду квартиры и ежемесячно перечисляет ей 30 тыс. человек. грн – и эти платежи тоже не были задекларированы.

Согласно декларации Малеева за 2024 год, он владеет несколькими квартирами, автомобилями, имеет счета в банках и наличные деньги. В апреле 2025 года его семья завершила строительство нового дома в Одессе.

Во время шоу Малеев не признавал себя прокурором, заявив, что занимается "творческой работой". После резонанса, вызванного передачей, дисциплинарная комиссия приняла решение о его увольнении.

Напомним, на Полтавщине 43-летний бывший прокурор Олег Плескач, отсудивший у государства миллионную пенсию, строит вместе с женой базу отдыха для рыбаков.

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