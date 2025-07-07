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07 июля 2025, 15:43

После прокуратуры – глемпинг: семья Плескача строит базу отдыха для рыбаков на Полтавщине

07 июля 2025, 15:43
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фото: интернет издание "Полтавщина"
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43-летний бывший прокурор Олег Плескач, отсудивший у государства миллионную пенсию, строит вместе с женой базу отдыха для рыбаков на берегу пруда в селе Радьки, Хорольской общины на Полтавщине

Об этом говорится в расследовании журналистов интернет-издания "Полтавщина", передает RegioNews.

Речь идет о живописном месте у заповедного урочища с большим прудом, пользующимся популярностью среди рыбаков. Супруга Плескача арендует около 20 гектаров земли и сам пруд площадью более 11 гектаров, оформленных как угодья для сенокошение и выпаса скота.

Стоимость аренды ставка составляет лишь 91 тысячу гривен на 5 лет — это чуть больше 1,5 тысяч гривен в месяц.

Хотя формально участок предназначен для сельскохозяйственных нужд, сейчас там активно обустраивают глемпинг с ландшафтным дизайном, дорожками, подсветкой, современными беседками и пирсами. База называется "Усадьба Рыбака".

По информации журналистов, администратор страницы глэмпинга в Instagram связан с прокурором Плескачем, а также с Русланом Бокшей — единственным конкурентом жены Плескача на аукционе по аренде пруда.

Цены на рыбалку стартуют от 500-600 гривен, аренда беседок - по индивидуальным договоренностям. Номер контактов, указанный в соцсетях, идентифицируется как личный номер самого Плескача.

В декларации за 2024 год Плескач отметил более 138 тысяч гривен ежемесячной зарплаты, пенсию на сумму более миллиона гривен в год, 1,6 миллиона гривен годового дохода жены, подарок отцу на 4,8 миллиона и приобретение недвижимости в Радьках.

После полномасштабного вторжения публичный доступ к кадастровым картам был ограничен, поэтому журналистам пришлось изучить архивы решений Хорольского горсовета, чтобы установить аренду земли семьей Плескача. Оказалось, что землю у водоема, которую нельзя было сдавать напрямую, оформили из-за схемы с сенокосом.

Ранее Плескач попал в поле зрения правоохранителей по делу "Мимино". После обысков в компании следователи ДБР пришли и в Полтавскую прокуратуру — в частности, изъяли телефон Плескача. Впоследствии он уволился с руководящей должности, но остался в аппарате прокуратуры.

Глемпинг у озера может стать "новым Мимино" - местом для неформальных встреч чиновников. Стоимость содержания минимальна, доступ контролируется, а формат "рыбака" вполне легальный и неподозрительный, отмечают журналисты.

Напомним, в Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники.

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прокурор Полтавская область рыба база отдыха рыбалка Олег Плескач
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