В Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков
В Киеве пресекли деятельность мошеннических колл-центров, которые под видом финансовых консультантов выманивали деньги у граждан
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Масштабную операцию провели работники Киевской городской прокуратуры вместе с окружными подразделениями. В рамках следственных действий правоохранители провели одновременно 15 обысков по адресам, где действовали сомнительные колл-центры.
По предварительным данным, злоумышленники создали целую сеть офисов, в которых работали операторы. Они звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков или инвестиционных компаний. Людям предлагали вложить средства в выгодные криптовалютные проекты или биржевую торговлю. В результате доверчивые граждане предоставляли злоумышленникам доступ к своим личным кабинетам, банковским счетам и теряли деньги.
Во время обысков правоохранители изъяли более 300 единиц компьютерной техники, большое количество мобильных телефонов, SIM-карт, поддельные документы, а также предметы с российской символикой. Среди них - портреты Путина, бланки документов РФ и отличия якобы от фсб. Их происхождение сейчас устанавливается.
Напомним, в Харьковской области разоблачили целый цех с "подакцизными подделками".