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15 липня 2025, 13:30

Знявся в шоу – втратив посаду: прокурора з Києва звільнили через "Супермаму"

15 липня 2025, 13:30
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фото: з відкритих джерел
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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила 41-річного заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва через викриття в деклараційних порушеннях

Про це повідомляє "Слідство. Інфо", передає RegioNews.

Причиною стала участь його теперішньої та колишньої дружин у телешоу "Супермама", де ті розповіли про незадекларовані витрати, майно та стиль життя.

Йдеться, зокрема, про оренду елітного будинку в Бучі вартістю близько 3 тисяч доларів на місяць, який, за словами теперішньої дружини Ганни Малєєвої, знімає їхня родина. У своїй декларації прокурор ці витрати не зазначив.

Також Малєєва розповіла, що народжувала доньку в США, а витрати на пологи нібито покрив уряд США.

Колишня ж дружина прокурора Тетяна, яка також брала участь у шоу, повідомила, що Малєєв оплачує оренду квартири та щомісячно перераховує їй 30 тис. грн – і ці платежі також не були задекларовані.

Згідно з декларацією Малєєва за 2024 рік, він володіє кількома квартирами, автомобілями, має рахунки в банках та готівку. У квітні 2025 року його сім’я завершила будівництво нового будинку в Одесі.

Під час шоу Малєєв не визнавав себе прокурором, заявивши, що займається "творчою роботою". Після резонансу, який спричинила передача, дисциплінарна комісія ухвалила рішення про його звільнення.

Нагадаємо, на Полтавщині 43-річний колишній прокурор Олег Плескач, який відсудив у держави мільйонну пенсію, розбудовує разом із дружиною базу відпочинку для рибалок.

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