Фото: Патрульная полиция Киева

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве патрульные спасли мужчину, пытавшегося совершить самоубийство на строительных металлических конструкциях. О потенциально опасной ситуации сообщила неравнодушная жительница города, которая заметила подозрительное поведение мужчины и сразу вызвала помощь.

На вызов оперативно прибыли патрульные и спасатели. Совместными усилиями они смогли убедить мужчину отказаться от рокового шага. Правоохранители нашли нужные слова поддержки, которые помогли его успокоить.

После этого мужчина согласился спуститься на безопасное место, где был передан медикам для дальнейшей помощи. Такой оперативный и слаженный подход помог избежать трагедии.

Полиция выражает благодарность неравнодушной гражданке за своевременное сообщение, ставшее ключевым в спасении жизни, а также патрульным - за профессионализм и скорую реакцию.

Ранее сообщалось, застрелил коллегу и инсценировал самоубийство: в Запорожье будут судить экс-правохранителя.