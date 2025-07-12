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12 июля 2025, 00:30

Приехал в дом и выстрелил: на Закарпатье задержали едва не убившего односельчанина мужчину

12 июля 2025, 00:30
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Фото: Нацполиция
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В Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который стрелял в человека. Теперь его поместили в изолятор

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

11 июля в больницу попал 43-летний житель села Кривая с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что к этому причастен его 37-летний односельчанин.

Мужчины были в неприязненных отношениях. В ночь накануне подозреваемый приехал во двор потерпевшего и, не выходя из автомобиля, произвел несколько выстрелов в его сторону, ранил мужчину и повредил припаркованный во дворе автомобиль. После этого он просто уехал.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор. Следователи квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на умышленное убийство.

Напомним, ранее в Харькове мужчина произвел выстрел в своего отчима. Это произошло во время семейной ссоры, когда он захотел вступиться за мать.

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