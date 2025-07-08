В Киеве задержали иностранцев за демонстрацию нацистской символики

фото: Национальная полиция

В Киеве на Печерске правоохранители задержали двух иностранцев, публично демонстрировавших запрещенную нацистскую символику

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Во время мониторинга Интернета полиция обнаружила видео, где мужчина в футболке с нацистской символикой держит флаг со свастикой.

С помощью аналитиков криминального анализа оперативники установили личность нарушителя — 27-летнего иностранца, находившегося на месте происшествия вместе с 25-летним товарищем, тоже одетым в футболку с запретной символикой.

Оба фигуранта задержаны. Во время обыска в съемной квартире изъяты вещественные доказательства — одежда, флаг и нарукавный шеврон с символикой нацистского режима.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, бывшего работника правоохранительных органов из Запорожской области будут судить за публичное оправдание агрессии России против Украины и распространение запрещенной символики.