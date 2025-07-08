В Киеве мужчина украл вещи спасателя во время ракетной атаки РФ

фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 48-летнего мужчину подозревают в краже вещей спасателя. По данным прокуроров, он проник в пожарную часть в то время, когда сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия российской атаки на город

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 4 июля.

Мужчина забрал рюкзак с медицинским оборудованием, препаратами для неотложной помощи, турникетами, бинтами, пластырями и другими средствами для остановки кровотечений, а также личные вещи одного из спасателей. Его задержали на месте сотрудники полиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина обворовал госпиталь. Вора задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.