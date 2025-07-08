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08 липня 2025, 12:16

У Києві затримали іноземців за демонстрацію нацистської символіки

08 липня 2025, 12:16
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фото: Національна поліція
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У Києві на Печерську правоохоронці затримали двох іноземців, які публічно демонстрували заборонену нацистську символіку

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Під час моніторингу Інтернету поліція виявила відео, на якому чоловік у футболці з нацистською символікою тримає прапор зі свастикою.

За допомогою аналітиків кримінального аналізу оперативники встановили особу порушника — 27-річного іноземця, який перебував на місці події разом із 25-річним товаришем, теж одягненим у футболку з забороненою символікою.

Обох фігурантів затримано. Під час обшуку в орендованій квартирі вилучено речові докази — одяг, прапор і нарукавний шеврон із символікою нацистського режиму.

Заданим фактом порушення відкрито кримінальне провадження. Чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо,колишнього працівника правоохоронних органів із Запорізької області судитимуть за публічне виправдовування агресії Росії проти України та поширення забороненої символіки.

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Київ Печерськ іноземці нацистська символіка поліція прапор футболки
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