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07 июля 2025, 10:48

В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП

07 июля 2025, 10:48
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фото: ГБР
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По материалам Государственного бюро расследований будут судить бывшего правоохранителя, совершившего смертельное ДТП в столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Детективы завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киевщины, который в состоянии опьянения вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на Гостомельском шоссе в столице.

По данным следствия, 16 декабря 2024 года правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем, которым управлял военнослужащий Национальной гвардии Украины.

В результате столкновения военнослужащий погиб на месте происшествия.

За совершенное эксправохранителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранителя из Киевщины приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП.

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