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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, передает RegioNews.

По данным издания, Россия готовится к масштабному летнему наступлению на всех участках фронта. Четвертое лето полномасштабной войны сопровождается интенсивными атаками, включая активизацию авиаударов и сухопутных штурмов украинских территорий. Особую тревогу вызывает ситуация на севере Сумской области – там, по сообщениям, сосредоточено около 50 тысяч российских военных, приблизившихся на расстояние 20 км к областному центру.

Аналитики WSJ отмечают, что решение США временно приостановить поставки части вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны, создает критический дефицит в защите украинских городов от воздушных атак. Утрата перехватчиков ослабляет возможности ПВО, на фоне чего Москва только наращивает интенсивность обстрелов. Так, сразу после разговора Путина с Дональдом Трампом Киев потерпел очередной мощный удар дронами и ракетами. В результате атаки ранены.

В статье также говорится о стратегии Кремля, направленной на истощение украинской армии и психологическое давление на гражданское население. В то время как Запад пересматривает объемы поддержки, Россия атакует вдоль всего фронта, заставляя украинское командование бросать боеспособные подразделения на "закрытие дыр" в обороне.

По мнению журналистов, попытки вернуться к переговорам с Кремлем в настоящее время затормозили. Путин открыто заявляет о намерении полностью контролировать Украину, а промедление со стороны международных партнеров укрепляет его позиции на поле боя.

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