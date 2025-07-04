Россия снова бьет по спасателям: в Киеве повреждена пожарная часть

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В результате массированной воздушной атаки РФ в ночь на 4 июля пострадала одна из пожарно-спасательных частей Киева: выбиты окна, изуродован фасад здания. Личный состав не пострадал

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Кроме того, повреждены 11 единиц специальной техники, которую спасатели используют для ликвидации последствий атак и спасения людей.

"Цинизм агрессора не имеет предела. Сегодня были под ударом те самые чрезвычайники, которые 6 июня потеряли троих своих коллег во время спасательных работ", — отметили в ГСЧС.

Несмотря на опасность и потери, спасатели продолжают работать — помогают жителям, разбирают завалы и тушат пожар после очередного террора.

Напомним, в результате ночной атаки российских войск на столицу также повреждены пять автомобилей скорой помощи , следовавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Медицинский персонал не пострадал.