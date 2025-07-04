Столица в дыму: качество воздуха резко ухудшилось
В ночь на 4 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны РФ. В результате взрывов и многочисленных пожаров в нескольких районах столицы в небо поднялось огромное облако густого едкого дыма, которое до сих пор зависает над городом
Об этом информирует RegioNews.
Сервисы мониторинга качества воздуха фиксируют резкое ухудшение уровня загрязнения, особенно в районах, где произошли пожары.
Жителям столицы советуют:
- не открывать окна,
- ограничить пребывание на улице,
- использовать маски или респираторы,
- пить больше воды, чтобы уменьшить влияние токсичных веществ на организм.
Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах зафиксировано падение обломков и пожара. Предварительно известно о 19 пострадавших.
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