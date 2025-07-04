Столица в дыму: качество воздуха резко ухудшилось

фото: Новости Live

В ночь на 4 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны РФ. В результате взрывов и многочисленных пожаров в нескольких районах столицы в небо поднялось огромное облако густого едкого дыма, которое до сих пор зависает над городом