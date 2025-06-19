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19 июня 2025, 01:35

Путин заявил, что он не прочь встретиться с Владимиром Зеленским

19 июня 2025, 01:35
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Фото: YouTube
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Российский диктатор во время Петербургского международного экономического форума сделал новые заявления об Украине. В частности, о президенте Владимире Зеленском

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин заявил, что не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, по его словам, это может произойти лишь на завершающем этапе переговоров о завершении войны. При этом глава Кремля заявил, что якобы есть вопросы по "юридической легитимности" украинского лидера.

Также во время общения с прессой российский диктатор заявил, что не видит проблем в оккупации Крыма. По его словам, РФ забрала полуостров, потому что "Запад устроил в Украине государственный переворот" (так, скорее всего, Путин называет украинскую Революцию Достоинства).

Следует отметить, что на самом деле Путин мог встретиться с Зеленским еще в середине мая во время переговоров РФ и Украины в Стамбуле. По словам украинского лидера, был шанс предпринять важные шаги к завершению войны.

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