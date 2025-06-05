В Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации: он вину не признал
Житель Черкасской области получил повестку, но уклонился от службы. Суд вынес ему приговор
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
В Черкасской судили мужчину, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. На суде он не признал свою вину. По словам мужчины, повестку ему якобы вручили с нарушением закона. При этом он не оспаривал нарушения ТЦК и не сообщал о причине неявки.
Впоследствии пришла еще одна повестка, после чего мужчина был подан в розыск. Суд проанализировал все факты и признал его виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Волыни мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не явился в пункт сбора.
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