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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской судили мужчину, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. На суде он не признал свою вину. По словам мужчины, повестку ему якобы вручили с нарушением закона. При этом он не оспаривал нарушения ТЦК и не сообщал о причине неявки.

Впоследствии пришла еще одна повестка, после чего мужчина был подан в розыск. Суд проанализировал все факты и признал его виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не явился в пункт сбора.