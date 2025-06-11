17:35  11 июня
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
16:52  11 июня
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
16:47  11 июня
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 16:47

Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист

11 июня 2025, 16:47
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области произошел инцидент во время отдыха. В результате женщина из реки уехала в карете "скорой"

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 июня на реке Псел в Гадяче. Во время отдыха 53-летняя женщина столкнулась на свободе с вейкбордистом. В результате женщина получила травмы. Как выяснили правоохранители, мужчина на вейкборде развлекался на воде, когда столкнулся с женщиной. Сейчас его госпитализировали.

"По данному факту следственным подразделением полиции Миргородщины под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области на базе отдыха произошел инцидент. Когда молодая компания каталась на реке, катамаран перевернулся и один из ребят упал в воду. К сожалению, он не выжил. Спасатели извлекли из воды его тело и передали правоохранителям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция инцидент
В Черкассах женщина на электросамокате попала в ДТП с легковушкой
11 июня 2025, 12:58
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Бросил гранату в людей: в Киевской области мужчине объявили о подозрении за покушение на убийство
11 июня 2025, 18:11
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
11 июня 2025, 17:35
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы
11 июня 2025, 17:15
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
11 июня 2025, 16:52
Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело
11 июня 2025, 16:41
Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные
11 июня 2025, 15:58
В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
11 июня 2025, 15:55
СБУ и полиция будут проводить спецоперацию во Львове для выявления диверсантов
11 июня 2025, 15:52
Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал причины
11 июня 2025, 15:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »