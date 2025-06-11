Фото: Нацполиция

В Полтавской области произошел инцидент во время отдыха. В результате женщина из реки уехала в карете "скорой"

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 июня на реке Псел в Гадяче. Во время отдыха 53-летняя женщина столкнулась на свободе с вейкбордистом. В результате женщина получила травмы. Как выяснили правоохранители, мужчина на вейкборде развлекался на воде, когда столкнулся с женщиной. Сейчас его госпитализировали.

"По данному факту следственным подразделением полиции Миргородщины под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области на базе отдыха произошел инцидент. Когда молодая компания каталась на реке, катамаран перевернулся и один из ребят упал в воду. К сожалению, он не выжил. Спасатели извлекли из воды его тело и передали правоохранителям.