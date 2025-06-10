Стало известно о погибшей женщине в Оболонском районе в результате ночной атаки - КМВА
Во время утренней атаки на Киев в Оболонском районе погибла женщина
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.
Помимо потерь среди гражданского населения взрывная волна повредила несколько жилых домов, а обломки попали в автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Родным и близким погибшей выражают глубокие соболезнования. Власти призывают жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности укрываться в безопасных местах.
Российские удары снова направлены не против военных объектов, а против мирного населения.
В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Спасатели и коммунальные службы работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и пострадавшим.
Напомним, в Киеве российский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем.