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10 июня 2025, 14:39

К ликвидации последствий атаки в Киеве была привлечена авиация Главного управления разведки

10 июня 2025, 14:39
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Для ликвидации масштабного пожара привлекли два вертолета Ка-32 Главного управления разведки

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews .

Экипажи работали в сложных условиях – сильное задымление и высокая температура усложняли операцию.

За время тушения вертолеты совершили 40 сбросов воды. Общий объем сброшенной воды составил до 120 тонн. Благодаря этому удалось существенно снизить площадь пожара и сдержать его распространение.

Координация действий авиации с работой наземных пожарных команд была эффективной. В результате совместных усилий удалось спасти три промышленных предприятия, которые оказались под угрозой уничтожения огнем. В настоящее время идет работа над полным ликвидированием последствий пожара.

Напомним, в Киеве российский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем.

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