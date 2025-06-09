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09 июня 2025, 14:14

В Киеве прошла церемония прощания с тремя спасателями

09 июня 2025, 14:14
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В столице состоялось прощание со спасателями Павлом Езгором, Данилом Скадиным и Андреем Реминным, погибшими 6 июня, исполняя свой долг после атаки россии

В Киеве состоялась церемония прощания с тремя спасателями, погибшими 6 июня в результате российских обстрелов в Соломенском районе. Проститься с погибшими героями пришли их коллеги, родные и жители столицы.

Среди погибших – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. В день трагедии они участвовали в ликвидации последствий русского удара. Ребята не брали в руки оружие, их миссия – спасать жизнь гражданских, что и послужило причиной их гибели.

Известно, что во время атаки пострадали еще 21 спасатель из Киева и Тернополя. Медики делают все возможное, чтобы они быстрее поправились. ГСЧС выражает слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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Смерть спасателей – большая утрата для всей страны. Они погибли, выполняя свой долг. Их имена навсегда останутся в сердцах украинцев. Память о них будет жить в благодарных сердцах тех, кого они спасли.

Ранее мы сообщали о том, что у чиновника ВСУ нашли 14 земельных участков в Киевской области, квартиру и несколько автомобилей

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