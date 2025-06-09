У столиці відбулося прощання з рятувальниками Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним, які загинули 6 червня, виконуючи свій обов’язок після атаки росії

У Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками, які загинули 6 червня внаслідок російського обстрілу у Солом’янському районі. Попрощатися з загиблими героями прийшли їхні колеги, рідні та мешканці столиці.

Серед загиблих – Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ремінний. У день трагедії вони брали участь у ліквідації наслідків російського удару. Хлопці не брали до рук зброю, їхня місія – рятувати життя цивільних, що й стало причиною їхньої загибелі.

Відомо, що під час атаки також постраждали ще 21 рятувальник з Києва та Тернополя. Медики роблять усе можливе, щоб вони швидше одужали. ДСНС висловлює слова підтримки та співчуття родинам загиблих і постраждалих.

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Загибель рятувальників – величезна втрата для всієї країни. Вони загинули, виконуючи свій обов’язок. Їхні імена назавжди залишаться у серцях українців. Пам'ять про них житиме у вдячних серцях тих, кого вони врятували.

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