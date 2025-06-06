Фото: Нацполиция

Россияне атаковали Херсонскую область дронами. В результате атаки есть разрушения и раненые люди

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В результате российской атаки по Херсонщине два человека погибли. Еще 10 человек получили ранения. Также повреждены дома, медицинские и учебные заведения.

В Антоновке в результате атаки российских беспилотников двое мужчин пострадали. У них минно-взрывные травмы и осколковые ранения разных частей тела.

В Днепровском россияне сбросили взрывчатку на 44-летнего мужчину, ехавшего на мопеде. В результате удара он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и контузию.

В Бериславе обнаружили тело мужчины с обломочными ранениями. Вероятно, он погиб в результате вражеских обстрелов. Также в месте пострадал 47-летний местный житель, которого уже госпитализировали.

В Белозерке под дроновую атаку врага попал 44-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и контузией.

Один из российских дронов попал в автомобиль в центре Херсона. Также повреждено здание рядом. В результате удара погиб 32-летний мужчина. Также пострадали трое херсонцев 44, 68 и 74 лет. Предварительно у них диагностировались минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате вражеских ударов в Кременчуге вспыхнули пожары. В результате обстрела пострадали три человека.