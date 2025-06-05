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05 июня 2025, 12:21

В Киеве взорвался мусорный бак: пострадали два человека

05 июня 2025, 12:21
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фото: Национальная полиция
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В Дарницком районе столицы произошел взрыв, в результате которого пострадали двое мужчин. По предварительным данным полиции, взрыв произошел в мусорном баке — детонировал неизвестный предмет

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что взрывом травмирован проходивший мимо местный житель, а также охранник дома. Оба получили телесные повреждения разной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, а также взрывотехническая служба.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

О причинах взрыва и характере взрывного устройства пока не сообщается.

Напомним, в апреле в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв. Погибли два человека.

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