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03 апреля 2025, 14:04

В Киеве произошел взрыв на рынке "Юность": есть погибшие

03 апреля 2025, 14:04
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фото: Национальная полиция
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В Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв, погибли 2 человека

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции Киева, передает RegioNews.

"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", – говорится в сообщении.

Предварительно в результате взрыва погибли два человека.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают профильные службы.


Напомним, в среду, 2 апреля, в центре Киева произошел пожар в ресторане. Произошло возгорание в вентиляционной шахте. Никто не пострадал.

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