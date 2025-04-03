В Киеве произошел взрыв на рынке "Юность": есть погибшие
В Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв, погибли 2 человека
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции Киева, передает RegioNews.
"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", – говорится в сообщении.
Предварительно в результате взрыва погибли два человека.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают профильные службы.
Напомним, в среду, 2 апреля, в центре Киева произошел пожар в ресторане. Произошло возгорание в вентиляционной шахте. Никто не пострадал.
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