В Киеве ночью произошла массовая драка

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Массовая драка произошла в ночь на 5 июня в жилом комплексе "Пектораль"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киев Инфо.

Как отмечается, один из жильцов дома решил, что во дворе можно отдыхать только с его разрешения. Он вызвал компанию друзей – 4 автомобиля. Мужчины, приехавшие на место происшествия, напали на жителей, в том числе – на девушку.

Пострадавшие получили ушибы, сотрясение мозга, кровоподтеки. Охранника забрала скорая с открытой черепно-мозговой травмой.

Жилой комплекс "Пектораль" расположен в Святошинском районе Киева, по бульвару Кольцова, 7а, и находится в районе Никольская Борщаговка.

Напомним, на Киевщине в результате взрыва гранаты пострадали три человека.