В Черниговской области сотрудник ТЦК пытался за 1300 долларов "прикрыть" военнообязанного

фото: ГПСУ

В Черниговской области пограничники совместно с правоохранителями разоблачили противоправную деятельность чиновника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал и получил 1300 долларов США за содействие в снятии с розыска военнообязанного гражданина, избегавшего мобилизации. За эту сумму он пообещал повлиять на систему учета, чтобы заказчика исключили из перечня лиц, находящихся в активном розыске.

Задержание произошло непосредственно при получении части взятки.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, в Черниговской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в ТЦК.