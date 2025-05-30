На Прикарпатье в результате пожара погиб мужчина
Пожар произошел 29 мая около 09:25 в селе Чернов Ивано-Франковского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В частном доме в комнате загорелись вещи домашнего обихода. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 49-летнего мужчины.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, ночью 27 мая в Киеве горело студенческое общежитие. Есть пострадавшие.
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Херсоне оккупанты убили человека
30 мая 2025, 01:25Россияне атаковали гражданское авто на Запорожье: ранены отец с сыном
30 мая 2025, 00:15Элитный автомобиль за более 2,7 млн гривен: в Украину пытались незаконно ввезти Lamborghini
30 мая 2025, 00:06В Японии покажут фильм о "Доме "Слово" об украинских писателях
29 мая 2025, 23:45Певица Ирина Федишин уже два года не может похоронить погибшего на войне брата
29 мая 2025, 23:30В Украине могут разрешить выезд мужчинам 18-24 лет
29 мая 2025, 23:15Скандал во львовской гимназии: подростки танцевали под русского рэпера
29 мая 2025, 22:40Ракетный удар по пригороду Харькова: правоохранители показали последствия атаки
29 мая 2025, 22:10На Закарпатье судили свидетеля Иеговы, отказавшегося от повестки
29 мая 2025, 21:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »