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30 мая 2025, 06:40

Под Винницей мужчина упал в 10-метровый колодец и чудом выжил

30 мая 2025, 06:40
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фото: ГСЧС Украины в Винницкой области
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Инцидент произошел в городе Гнивань Винницкого района. Спасатели вытащили пострадавшего из колодца

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

"48-летний мужчина чуть не погиб, упав в колодец глубиной более 10 метров. Причиной стала банальная неосторожность", - говорится в сообщении.

К счастью, спасатели вовремя вытащили пострадавшего на поверхность и передали медикам. От госпитализации мужчина отказался.

Напомним, в городе Малин Житомирской области 40-летняя женщина упала на дно 8-метрового колодца. Ее спасли бойцы ГСЧС.

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