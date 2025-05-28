Просил планшет для звонка, а вместо этого скрылся с ним: в Днепре задержали мошенника

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В Днепре правоохранители задержали мужчину, который обманом завладел планшетом 18-летней местной жительницы. Событие произошло возле одного из домов на улице Зимних Походов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник, 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, попросил у девушки планшет якобы для звонка. Однако вместо того, чтобы вернуть гаджет, он скрылся.

Оперативники криминальной полиции установили личность мошенника и задержали его. Как выяснилось, планшет мужчина продал, а вырученные средства потратил.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время ночной атаки на город ограбил своего товарища.