20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки

фото: Национальная полиция

В полицию обратилась жительница Тернополя и сообщила о том, что ее знакомый, с которым они раньше встречались, требует у нее средства за нераспространение интимных фотографий и видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что 20-летний житель Тернопольского района в июле 2024 через Интернет познакомился с тернополянкой с которой встречался и вел активную переписку через различные мессенджеры. Впоследствии он начал шантажировать девушку видеозаписями и фото интимного характера, угрожая указанные файлы отправить ее родным и распространить в сети. Чтобы этого не произошло, жительница Тернополя должна была ему заплатить, при этом парень требовал все больше денег.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню.