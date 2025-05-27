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27 мая 2025, 14:39

20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки

27 мая 2025, 14:39
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фото: Национальная полиция
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В полицию обратилась жительница Тернополя и сообщила о том, что ее знакомый, с которым они раньше встречались, требует у нее средства за нераспространение интимных фотографий и видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что 20-летний житель Тернопольского района в июле 2024 через Интернет познакомился с тернополянкой с которой встречался и вел активную переписку через различные мессенджеры. Впоследствии он начал шантажировать девушку видеозаписями и фото интимного характера, угрожая указанные файлы отправить ее родным и распространить в сети. Чтобы этого не произошло, жительница Тернополя должна была ему заплатить, при этом парень требовал все больше денег.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню.

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