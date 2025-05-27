Погибли два человека: в Киеве будут судить водителя, который пьяным врезался в троллейбус

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Авария произошла в марте прошлого года в Подольском районе столицы. Дело в отношении водителя-виновника передали в суд

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Тогда на улице Елены Телиги водитель авто Daewoo Lanos потерял управление, въехал в бордюр и врезался в троллейбус, который осуществлял высадку-посадку пассажиров на остановке. В результате столкновения двое пассажиров легковушки 31 и 23 лет получили тяжелые травмы и скончались в больнице. Водитель Daewoo также получил травмы и проходил лечение.

Было установлено, что 31-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, проведенная экспертиза показала 1,83 промилле алкоголя. Кроме того, он вел авто со скоростью 138 км/ч, что несколько раз превышало разрешенную скорость движения на данном участке дороги.

Водителю объявили подозрение. На время досудебного расследования он был заключен под стражу без права внесения залога.

Сейчас полицейские собрали все доказательства вины 31-летнего водителя и направили обвинительный акт в суд. За совершение смертельного ДТП мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что водителя, который в Киевской области 19 мая насмерть сбил 10-летнего ребенка, взяли под стражу.