В Киеве зарегистрировали 83 случая заболевания гепатитом А

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По состоянию на 26 мая в Киеве зарегистрировано 83 случая заболевания гепатитом А

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро 26:05 зарегистрировано всего 83 случая, из них 37 – дети. На стационарном лечении находится 25 человек, из них 11 – дети", – сообщил главный государственный санитарный врач Киева, гендиректор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак.

Напомним, вспышка гепатита А, зафиксированная в Соломенском районе столицы, могла быть вызвана однократным попаданием загрязненной воды в водопроводную сеть.