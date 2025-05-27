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27 травня 2025, 09:22

У Києві зафіксували 49 смертей від грипу та COVID-19 під час епідсезону

27 травня 2025, 09:22
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фото: з відкритих джерел
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У столиці завершився епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2024–2025 років

Про це повідомили в КМДА із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що цей сезон відзначався низькою інтенсивністю епідемічного процесу. Загальна захворюваність була у 1,2 раза нижчою за попередній сезон.

Упродовж епідемічного періоду (з 40 тижня 2024 року до 20 тижня 2025 року) у Києві на грип та ГРВІ захворіли 366 446 осіб, що становить 12,4% населення міста.

Протягом сезону циркулювали віруси грипу А і В, а також аденовірус, бокавірус, парагрип, метапневмовірус, РС-вірус, риновірус, коронавірус і SARS-CoV-2.

Госпіталізації потребували 7 372 пацієнти, зокрема 5 171 дитина.

Загалом у сезон зафіксовано 49 летальних випадків серед дорослих: від ускладнень грипу А і В – 38 випадків, від COVID-19 – 11.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба оштрафувала аптеки на 1,8 млн грн через завищені ціни на ліки.

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