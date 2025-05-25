В Тернополе российская ракета попала в промзону: возник пожар

фото: ГСЧС Тернопольщины

В Тернополе во время ночной российской атаки вражеская ракета попала в здание промышленного предприятия, возник пожар

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, передает RegioNews.

По его словам, продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, повреждены окна в домах на близлежащей территории.

Информация о потерпевших не поступала.

Напомним, сегодня россияне также атаковали Хмельнитчину. В результате чего пострадала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.