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25 мая 2025, 09:39

В Тернополе российская ракета попала в промзону: возник пожар

25 мая 2025, 09:39
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фото: ГСЧС Тернопольщины
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В Тернополе во время ночной российской атаки вражеская ракета попала в здание промышленного предприятия, возник пожар

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, передает RegioNews.

По его словам, продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, повреждены окна в домах на близлежащей территории.

Информация о потерпевших не поступала.

Напомним, сегодня россияне также атаковали Хмельнитчину. В результате чего пострадала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

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