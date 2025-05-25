На Киевщине увеличилось количество пострадавших после атаки РФ

фото: Национальная полиция

В Киевской области количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 29, среди которых 6 детей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, враг применил ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты, тревога продолжалась около 9 часов.

В Обуховском районе во время тушения пожара обнаружили тела двух человек — женщины и мужчины. В Бучанском районе погиб 49-летний мужчина, в Фастовском — еще один человек.

Выросло и количество пострадавших — ныне их 29, среди которых 6 детей.

В Белоцерковском, Бучанском, Фастовском, Обуховском и Вышгородском районах повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в ночь на 25 мая враг массированно атаковал Киевщину, в результате атаки погибли 4 человека. Также ранее сообщалось, что ранения получили 16 человек.

Этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.