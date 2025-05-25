13:05  25 мая
Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
11:48  25 мая
На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
10:06  25 мая
Генштаб рассказал о потерях РФ по состоянию на 25 мая
UA | RU
UA | RU
25 мая 2025, 12:21

На Киевщине увеличилось количество пострадавших после атаки РФ

25 мая 2025, 12:21
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 29, среди которых 6 детей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, враг применил ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты, тревога продолжалась около 9 часов.

В Обуховском районе во время тушения пожара обнаружили тела двух человек — женщины и мужчины. В Бучанском районе погиб 49-летний мужчина, в Фастовском — еще один человек.

Выросло и количество пострадавших — ныне их 29, среди которых 6 детей.

В Белоцерковском, Бучанском, Фастовском, Обуховском и Вышгородском районах повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в ночь на 25 мая враг массированно атаковал Киевщину, в результате атаки погибли 4 человека. Также ранее сообщалось, что ранения получили 16 человек.

Этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Киевская область БПЛА атака гражданские
Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок
25 мая 2025, 11:28
Враг дважды ударил по предприятию в Сумах: спасатели ликвидировали пожар
25 мая 2025, 10:22
Под завалами многоэтажки в Николаеве ищут человека после ночной атаки
25 мая 2025, 09:06
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Авиационный удар по Купянску: двое погибших, десятки разрушенных домов
25 мая 2025, 15:15
В Житомире задержали предпринимателя, который похитил и продал чужой автомобиль
25 мая 2025, 14:46
В Киеве "шахед" взорвался возле укрытия: момент попал на видео
25 мая 2025, 14:04
Комбинированный удар РФ: более 70 пострадавших и 12 погибших по Украине
25 мая 2025, 13:36
Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
25 мая 2025, 13:05
Третий этап обмена завершен: 303 защитника Украины вернулись из плена
25 мая 2025, 12:36
На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
25 мая 2025, 11:48
Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок
25 мая 2025, 11:28
Масштабная ночная атака: ПВО сбила 45 ракет и 266 российских дронов
25 мая 2025, 10:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »