Российская атака на Хмельнитчину: среди пострадавших – один человек в тяжелом состоянии
Не обошла российская атака сегодня и Хмельнитчину. В результате чего пострадала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По предварительной информации, погибли четыре человека.
Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии.
Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 — повреждены. Информация уточняется.
Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Взрывы были слышны во многих украинских городах.
Во время вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей 8, 12 и 17 лет.
На Киевщине погибли 4 человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших – трое детей.
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