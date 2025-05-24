"Это ответ России на международные мирные усилия": Сибига о ночной атаке на Киев

фото: ОГП

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что массированная атака на Киев ночью 24 мая – это ответ России на международные мирные усилия

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

"Еще одна громкая ночь в Киеве и других областях, пока противовоздушная оборона непрерывно отражает российские воздушные атаки. В столице повреждены жилые дома, по меньшей мере 15 человек получили ранения", – отметил Сибига.

Министр напомнил, что прошла неделя от переговоров в Стамбуле, а РФ до сих пор не представила свой "мирный меморандум".

"Вместо этого она насылает смертоносные дроны и ракеты на гражданских. Это ответ России на международные усилия по достижению мира и наглядное доказательство того, что нужно усиливать санкционное давление на Москву, чтобы ускорить процесс установления мира", – добавил глава МИД.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Россияне совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали 15 человек.