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24 травня 2025, 13:20

"Це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля": Сибіга про нічну атаку на Київ

24 травня 2025, 13:20
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фото: ОГП
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована атака на Київ вночі 24 травня – це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

"Ще одна гучна ніч у Києві та інших областях, поки протиповітряна оборона безперервно відбиває російські повітряні атаки. У столиці пошкоджено житлові будинки, щонайменше 15 людей зазнали поранень", – зазначив Сибіга.

Міністр нагадав, що минув тиждень від переговорів у Стамбулі, а РФ досі не представила свій "мирний меморандум".

"Натомість вона насилає смертоносні дрони та ракети на цивільних. Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру і наочний доказ того, що потрібно посилювати санкційний тиск на Москву, щоби прискорити процес встановлення миру", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Росіяни здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали 15 людей.

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